Kommunalpolitik ÖDP-Fraktion übt Kritik am „Regensburg-Plan 2040“

Foto: Ursula Hildebrand

Regensburger Verbände und Experten haben die Ausarbeitung des Stadtentwicklungsplans in vielerlei Hinsicht kritisiert. In den Tageszeitungen werden einerseits die mit den Verbänden im Vorfeld geführten Gesprächsrunden gelobt, andererseits fehlen den gesellschaftlichen Akteuren konkrete Maßnahmen und die Umsetzung von Zukunftsaufgaben in den Bereichen Ökologie, Nachhaltigkeit und Verkehrswende, so die ÖDP-Fraktion in einer Mitteilung.