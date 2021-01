Corona-Schutzimpfung Landkreis-Homepage bleibt zentrales Anmeldeportal

Seit Dienstag, 12. Januar, ist unter der Internetseite www.impfzentren.bayern eine bayernweite Registrierung für die Corona-Schutzimpfung möglich. Aktuell werden fälschlicherweise alle Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger dem Impfzentrum in Schierling zugewiesen.

Landkreis Regensburg. Eine Registrierung für das Impfzentrum am Landratsamt ist aktuell somit nicht möglich. Dies ist aus Sicht des Landkreises sehr bedauerlich. Eine sofortige Nachfrage beim Bayerischen Gesundheitsministerium ergab, dass eine schnelle Änderung der Software leider nicht möglich ist. Der Landkreis Regensburg und die BRK-Koordinierungsstelle sind bemüht, diese Schwierigkeiten zu beheben und eine sinnvollere Aufteilung auf beide Impfzentren sicherzustellen.

Bis auf Weiteres wird die Terminvergabe für die beiden Impfzentren im Landkreis Regensburg über die Landkreis-Homepage erfolgen. Ab Freitag, 15. Januar, 8.30 Uhr, wird – wie bereits kommuniziert – diese Möglichkeit für eine begrenzte Anzahl an Terminen freigeschaltet, die durch eine Bestätigung der Koordinierungsstelle verbindlich wird. Über diesen Weg wird gewährleistet, dass zum gebuchten Termin auch der benötigte Impfstoff und personelle Kapazitäten verfügbar sind, um die Impfung auch tatsächlich durchzuführen zu können. Personen der höchsten Priorisierung (unter anderem Ü80) ist aktuell anzuraten, ab Freischaltung (am 15. Januar 2021, 8.30 Uhr) und im Rahmen der derzeit leider noch begrenzten Kapazitäten einen Termin über die Landkreis-Homepage zu buchen, beziehungsweise (wenn jemand keine Möglichkeit der Online-Anmeldung hat) telefonisch unter 0941/ 4009444 zu vereinbaren.

Die seit Dienstag im Internet unter www.impfzentren.bayern mögliche bayernweite Registrierung für einen späteren Impftermin wird mit dem Terminmanagement der Impfzentren des Landkreises kompatibel sein. Wer sich also jetzt auf dem bayernweiten Portal registrieren lässt, bekommt keinen schnelleren Impftermin; sondern die BRK-Koordinierungsstelle erhält einen Zugriff auf diese Daten und wird diese Anmeldungen Zug um Zug nach Priorisierung in Termine umwandeln und bestätigen. Mögliche Doppelanmeldungen würden also erkannt und angepasst. Die Registrierung unter www.impfzentren.bayern führt noch nicht zu einer Terminanmeldung. Sie dient vielmehr zunächst der Feststellung der Personendaten, um anhand der Priorisierung eine korrekte Zuordnung zu einer Gruppe zu gewährleisten. Grundsätzlich gilt somit: Bei Terminvereinbarungen immer die Landkreis-Homepage aufsuchen. Dort wird der jeweils aktuelle Weg zum Termin verlinkt.