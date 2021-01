Kinderhilfe Afghanistan Bayerische Weihnachten am Hindukusch

Foto: Kinderhilfe Afghanistan

Mit auch tagsüber minus 15 Grad war es in Kabul an den Weihnachtstagen nicht nur deutlich kälter als an der bosnisch-kroatischen Grenze in den von etwa tausend afghanischen jungen Männern bewohnten Flüchtlingslagern. Über deren trauriges Schicksal vor unserer Haustür haben die Medien über die Feiertage zu Recht ausführlich berichtet und die Politik zu Hilfe aufgerufen.