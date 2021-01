Trauerbeflaggung Nach dem Tod von Landrat a. D. Rupert Schmid – Kondolenzbuch liegt im Landratsamt auf

Das Kondolenzbuch des Landkreises Regensburg für den verstorbenen Landrat a. D. Rupert Schmid liegt ab Dienstag, 12. Januar, bis einschließlich Freitag, 22. Januar, vor dem Haupteingang des Landratsamtes Regensburg auf.

Landkreis Regensburg. Bürgerinnen und Bürger, die dort einen Eintrag machen möchten, können sich zu den üblichen Öffnungszeiten an das Personal beim Haupteingang Altmühlstraße wenden. Ergänzend wird auch auf der Homepage des Landkreises ein digitales Kondolenzbuch eingerichtet.

Darüber hinaus bietet das Landratsamt an, die Kondolenzpost an die Familie entgegenzunehmen. Diese kann beim Personal am Haupteingang abgegeben werden. Auch kann die Kondolenzpost an die Adresse des Landratsamtes geschickt werden: Frau Heimbke Schmid-Krey, c/o Landkreis Regensburg, Büro der Landrätin, Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg.

Das Kondolenzbuch wird im Anschluss an die Auslegung der Familie des Verstorbenen übergeben. Die Kondolenzpost wird gesammelt und ebenfalls an die Familie weitergeleitet.