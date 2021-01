Jetzt anmelden Die „UnternehmerSchule“ startet am 28. Januar

Businessplan, Onlinemarketing und Rechtsformwahl – das sind nur einige der Herausforderungen, denen sich Existenzgründer stellen müssen. Die „UnternehmerSchule“ der Hans-Lindner-Stiftung gibt ihnen dafür kostenfrei die nötigen Werkzeuge an die Hand: kompaktes Wissen, persönliche Beratung und wertvolle Kontakte.

Landkreis Regensburg. An sechs Abenden vermitteln Experten und Praktiker aus verschiedenen Bereichen, wie man Unternehmer wird und als solcher erfolgreich besteht. Die Seminare beginnen jeweils um 18 Uhr im Landratsamt Regensburg, Großer Sitzungssaal (Zimmer-Nummer 4.035), Altmühlstraße 3 in Regensburg. Erstmals ist auch eine Online-Teilnahme möglich. Aufgrund der aktuellen Pandemie-bedingten Ausnahmesituation ist es möglich, dass die Seminare nur online angeboten werden können. Die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden auf dem Laufenden gehalten.

Initiator der Seminarreihe ist die Hans Lindner Stiftung, regionale Netzwerkpartnern unterstützen die Veranstaltungsreihe als Organisatoren und/oder stellen Referenten zur Verfügung. Unter anderem sind das Landratsamt Regensburg und die Sparkasse Regensburg Sponsor der Seminarreihe.

Das themenbezogene Programm ermöglicht auch die Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen, um individuelle Wissenslücken zu füllen. Ein Quereinstieg ist jederzeit möglich! Anmeldung und Information unter der Rufnummer 0941/ 4009-603, per Mail an wirtschaft@landratsamt-regensburg.de oder unter www.weiterbildung-in-ostbayern.de/unternehmerschule.