Am Dorfplatz Pielenhofen nimmt bereits den dritten BayernWLAN-Standort in Betrieb

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 23. Dezember 2020, wurden die Arbeiten zum Outdoor Access Point für das kostenfreie BayernWlan am Dorfplatz in Pielenhofen abgeschlossen und in Beisein vom Bürgermeister Rudolf Gruber und dem ehemaligen Breitbandbeauftragten Jürgen Ebkemeier in Betrieb genommen.