Stadt Regensburg Michael Köstlinger ist neuer Leiter des Tiefbauamts und Nachfolger von Peter Bächer

Foto: Bilddokumentation, Stadt Regensburg

Am 1. Januar 2021 hat Michael Köstlinger die Leitung des Tiefbauamts im Planungs- und Baureferat übernommen. Damit trat er die Nachfolge von Peter Bächer an, der seit Januar 2013 die Leitung innehatte und sich nach über 34 Jahren bei der Stadtverwaltung in den Ruhestand verabschiedete.