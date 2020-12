Gewerkschaft Die IG BAU warnt vor Mangel an Seniorenwohnungen im Raum Regensburg

Barrierefreie Dusche: Mit Blick auf den demografischen Wandel fordert die IG BAU mehr Anstrengungen beim altersgerechten Bauen und Sanieren. Foto: IG BAU

Immer mehr Senioren – aber auch genug altersgerechter Wohnraum? In Regensburg könnte die Zahl der Menschen, die älter als 65 sind, bis zum Jahr 2035 auf 33.900 anwachsen – das sind 30 Prozent mehr als noch im Jahr 2017. Ihr Anteil an der Bevölkerung läge dann bei 20 Prozent (2017: 17 Prozent). Im Landkreis Regensburg könnte die Zahl der Menschen, die älter als 65 sind, bis zum Jahr 2035 auf 55.900 anwachsen – das sind 53 Prozent mehr als noch im Jahr 2017. Ihr Anteil an der Bevölkerung läge dann bei 28 Prozent (2017: 19 Prozent).