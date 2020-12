Kontaktreduzierung Stadtverwaltung schließt bis einschließlich 3. Januar

Entsprechend dem Appell der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 13. Dezember, den Grundsatz „Wir bleiben zuhause“ bundesweit umzusetzen, schließt die Stadtverwaltung vom 23. Dezember 2020 bis einschließlich 3. Januar 2021, also für insgesamt vier Arbeitstage, alle Dienststellen mit Ausnahme der Bereiche der Daseinsvorsorge, wie beispielsweise Feuerwehr, Bestattung, Inobhutnahmestelle, Winterdienst, Müllabfuhr oder Klärwerk. Auch der Recyclinghof bleibt zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Regensburg. Die Verwaltung öffnet wieder nach den Feiertagen am 4. Januar 2021.

In einzelnen Ämtern werden für besonders dringende Fälle Notfallnummern eingerichtet. Diese werden gegebenenfalls auf den Websites der betreffenden Ämter und Dienststellen – erreichbar über www.regensburg.de – direkt bekannt gegeben.

„Das ist seit ich denken kann das erste Mal, dass die Stadtverwaltung ihre Pforten über so lange Zeit schließt“, so Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. Sie bitte alle Bürgerinnen und Bürger und auch die städtischen Beschäftigten, die diese Zeit mit Urlaub oder Gleitzeit überbrücken müssen, für diese Maßnahme um Verständnis. „In der derzeitigen Situation ist es einfach geboten, alle Kontakte soweit wie möglich einzuschränken. Dies gilt eben auch für den Betrieb der Stadtverwaltung.“

Eingeschränkter Publikumsverkehr während des Lockdowns

Auch außerhalb der kompletten Schließung schränkt die Stadt den Publikumsverkehr in der Zeit des Lockdowns bis zum 10. Januar 2021 drastisch ein.

Die Kontaktaufnahme mit der Stadtverwaltung soll in dieser Zeit vorranging telefonisch oder per Mail erfolgen. So kann geklärt werden, ob das Anliegen im persönlichen Kontakt oder auf andere Weise (zum Beispiel online) bearbeitet werden kann.

Betroffen sind alle Bereiche der Stadtverwaltung, insbesondere die Bürgerbüros, das Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr, das Amt für Soziales, das Amt für Jugend und Familie, die Ausländerabteilung, das Standesamt und die Städtische Bestattung.

Aktuelle Infos zu den Möglichkeiten der Kontaktaufnahme finden sich auf den Websites der jeweiligen Ämter und Dienststellen unter www.regensburg.de.