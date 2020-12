Immer wieder Beschwerden Geschwindigkeitsübertretungen in Wohnverkehrsstraßen

Foto: Eduard Beer/SPD-Stadtratsfraktion

Immer wieder werden Beschwerden über Geschwindigkeitsübertretungen in Wohngebieten und insbesondere in verkehrsberuhigten Bereichen an die SPD- Stadtratsfraktion herangetragen. Daher hat diese sich an Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer gewandt.