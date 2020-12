Sechster Band „Regensburger Land“ beschäftigt sich mit Landräten, Luftbildern und Laudationes

Der neue Band „Regensburger Land“ ist druckfrisch erschienen. Er bietet auf 184 Seiten eine bunte Mischung an informativen und unterhaltsamen Beiträgen zur regionalen Geschichte und Kultur. 15 Autorinnen und Autoren aus der Region haben mit ebenso vielen Artikeln dazu beigetragen, dass Band 6 der Schriftenreihe des Landkreises wieder ein spannendes und abwechslungsreiches Buch geworden ist.

Landkreis Regensburg. „Das Buch ist ein hervorragender Geschenktipp!“, stellte Landrätin Tanja Schweiger bei der Präsentation fest. Die Landrätin richtete ein „herzliches Vergelt‘s Gott“ an die beteiligten Autorinnen und Autoren. „Mit ihren Beiträgen porträtieren sie nicht nur die Kultur- und Denkmalschutzpreisträger des Landkreises Regensburg 2020, sondern informieren auch über ganz unterschiedliche historische, literarische und kulturelle Themen.“ 15 Aufsätze in „Regensburger Land“ bieten wieder ein breites Themenspektrum. Die Mitwirkenden beschäftigten sich beispielsweise mit einem außergewöhnlichen Ausstellungsort in Eichhofen, einem bedeutenden Cartoonisten aus Unterdeggenbach oder einem bekannten Rapper aus Regenstauf. Weitere Beiträge berichten vom ehemaligen Kloster Pettendorf in Adlersberg, das bereits im 16. Jahrhundert aufgelöst wurde, vom Leben in Beratzhausen in den 1870er-Jahren oder von der Entnazifizierung in Wörth an der Donau in der Nachkriegszeit.

Auf Wunsch von Landrätin Tanja Schweiger wurde im aktuellen Band in besonderer Weise an den ehemaligen Landrat Leonhard Deininger erinnert, der 2020 seinen 110. Geburtstag hätte feiern können: Zum einen ziert er das Titelbild, zum anderen widmet sich ein umfangreicher Beitrag dem Leben und Wirken Deiningers, der in seiner 30-jährigen Amtszeit von 1948 bis 1978 nicht nur den Landkreis Regensburg, sondern die gesamte Region Regensburg entscheidend mitgeprägt hat.

Alles in allem zeichnen die Beiträge zur regionalen Geschichte und Kultur ein lebendiges und buntes Bild der Region um Regensburg. Im Stile eines Almanachs und mit ansprechender Aufmachung und reicher Bebilderung richtet er sich an eine breite Leserschaft.

Der sechste Band der Reihe „Regensburger Land – Der Landkreis Regensburg in Geschichte und Gegenwart“ umfasst 184 Seiten und ist zum Preis von 19,95 Euro im Buchhandel zu haben beziehungsweise bestellbar. Das Buch trägt die ISBN 978-3-7917-3185-8.