Für Pflegekräfte und Bewohner CSU-Fraktion sagt Danke mit leckerem Quarkstollen

Foto: Bernadette Dechant

Schöne Überraschung für das Evangelische Alten- und Pflegeheim Johannesstift in Regensburg: Bürgermeisterin Astrid Freudenstein und die Stadträtinnen Ellen Bogner und Bernadette Dechant überbrachten 110 Quarkstollen an die Pflegekräfte und Bewohner der Einrichtung in der Vitusstraße.