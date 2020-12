24. Dezember RVV-Linienverkehr am Heiligen Abend

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 24. Dezember, am Heiligabend, fahren in Regensburg die Busse tagsüber nach dem für Samstag gültigen Fahrplan mit vorgezogenem Betriebsschluss. Es wird darum gebeten, die Abfahrt der letzten Busse an diesem Tag zu beachten.