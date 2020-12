Innenministerium Ausgangssperre in 40 bayerischen Landkreisen und Städten

In insgesamt 40 bayerischen Landkreisen und Städten gilt von 21 bis 5 Uhr zusätzlich zu den landesweiten Ausgangsbeschränkungen eine Ausgangssperre. Das hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Sonntag, 13. Dezember, mitgeteilt.

Bayern. Maßgeblich für diese Verschärfung der Ausgangsbeschränkungen ist, ob ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Sieben-Tages-Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten hat. Die Maßnahmen gelten dann bis zur Aufhebung durch die Kreisverwaltungsbehörde. Herrmann kündigte die strikte Kontrolle der Maßnahmen durch die Bayerische Polizei an. „Wir forcieren den Kampf gegen das Virus weiter. Das wird uns nur gelingen, wenn sich alle an die Regeln halten. Deshalb werden wir das auch konsequent kontrollieren, auch mit Unterstützung mehrerer Hundertschaften der Bereitschaftspolizei. Insbesondere in den Hotspots gilt: Bleiben Sie daheim!

Demnach gilt auf der Grundlage der RKI-Zahlen für folgende Landkreise und kreisfreien Städte heute eine Ausgangssperre:

•Landkreis Altötting

•Landkreis Amberg-Sulzbach

•Landkreis Augsburg

•Landkreis Coburg

•Landkreis Dachau

•Landkreis Deggendorf

•Landkreis Ebersberg

•Landkreis Erding

•Landkreis Freyung-Grafenau

•Landkreis Günzburg

•Landkreis Hof

•Landkreis Kronach

•Landkreis Landshut

•Landkreis Lindau

•Landkreis Main-Spessart

•Landkreis Mühldorf am Inn

•Landkreis Neumarkt

•Landkreis Neu-Ulm

•Landkreis Nürnberger Land

•Landkreis Passau

•Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

•Landkreis Regen

•Landkreis Rosenheim

•Landkreis Roth

•Landkreis Straubing-Bogen

•Landkreis Traunstein

•Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

•Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

•Stadt Augsburg

•Stadt Coburg

•Stadt Fürth

•Stadt Hof

•Stadt Kaufbeuren

•Stadt Landshut

•Stadt München

•Stadt Nürnberg

•Stadt Passau

•Stadt Rosenheim

•Stadt Schwabach

•Stadt Straubing

Darüber hinaus gilt ab Montagabend, 14. Dezember, in folgenden Landkreisen und kreisfreien Städten eine Ausgangssperre:

•Landkreis Forchheim

•Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

•Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab

•Landkreis Rottal-Inn

•Stadt Weiden

In den genannten Kommunen ist damit der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung in dieser Zeit grundsätzlich untersagt. Weitergehende Regelungen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörden bleiben hiervon unberührt.