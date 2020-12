Landesamt für Statistik Der Zensus 2021 wird wegen Corona in das Jahr 2022 verschoben

Foto: 123rf.com

Turnusgemäß war für den Mai 2021 ein Zensus, also eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung, vorgesehen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die planmäßige Vorbereitung und Durchführung des Zensus im Jahr 2021 nicht mehr sichergestellt werden. Der Deutsche Bundestag hat deshalb beschlossen, den Zensus um ein Jahr zu verschieben; das Änderungsgesetz tritt am Donnerstag, 10. Dezember, in Kraft. Der neue Stichtag für den Zensus ist nun der 15. Mai 2022.