Kommunalpolitik Die Gemeinde Sinzing rechnet schon jetzt corona-bedingte Steuerausfälle in den neuen Haushalt ein

Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung wird der neue Haushalt der Gemeinde Sinzing aufgrund des corona-bedingten Konjunktureinbruchs mit kalkulierten Steuerausfällen in Höhe von circa 2,7 Millionen Euro (in den nächsten vier Jahren) abgespeckt.

Sinzing. Die Inhalte der Investitionsplanung bis zum Jahr 2024 entsprechen den Ergebnissen der Klausurtagung.

Um die Konjunktur anzukurbeln und die richtigen Weichen für die Gemeindeentwicklung zu stellen wird die Gemeinde trotz gewisser Sparzwänge an wichtigen Vorhaben festhalten: Am Zeitplan zum Bau der Geh- und Radwegbrücke wird festgehalten. Demnach beginnen die Rodungsarbeiten Ende 2020. Nach den Leitungsumlegungen kann voraussichtlich mit dem Bau der Verkehrswege bereits nächstes Jahr begonnen werden. Die Fertigstellung ist im Jahr 2023 geplant. Die Erweiterung der Grundschule – unter anderem für die offene Ganztagsschule – beginnt 2021. In dieser Maßnahme ist der Bau einer Mensa, einer neuen Heizungsanlage sowie eines Aufzugs für die Barrierefreiheit des Schulgebäude mit inbegriffen.

-Die im Anschluss geplante Sanierung der Grundschule Sinzing muss auf die nächste Wahlperiode (ab 2026) geschoben werden. Der Kreisverkehr an der Bruckdorfer Straße wird auf frühestens 2024 verschoben. Der Badesteg an der Naabspitz entfällt. Die restlichen Investitionsvorhaben, wie zum Beispiel der Ausbau des Fährenwegs im Ortsteil Sinzing, werden wie geplant umgesetzt.

Um die geplanten Investitionsmaßnahmen umzusetzen zu können, muss die Gemeinde in den nächsten drei Jahren wie bisher geplant 3,5 Millionen Euro Bruttokreditaufnahmen vornehmen. Gemessen an dem geplanten Investitionspaket in Höhe von ca. 22,5 Milionen. Euro im selben Zeitraum handle es sich um eine leistbare Aufgabe, so die Gemeinde. In die Finanzplanung wurden auch die zwei geplanten Baugebiete in Sinzing und in Viehhausen aufgenommen.

Im Investitionsplan ist für das Jahr 2024 erstmalig die Radwegeverbindung von Viehhausen nach Alling aufgenommen. Mittelfristig möchte die Gemeinde Sinzing zusammen mit dem Landkreis Regensburg eine Anbindung an den Labertalradweg schaffen. Außerdem wird die barrierefreie Gestaltung des alten Kirchplatzes für das Jahr 2024 in den Finanzplan aufgenommen.

Im Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme mehr geplant. Damit lässt sich in der Investitionsplanung ablesen, dass in der zweiten Hälfte der Wahlperiode wieder eine finanzielle Entspannung eintritt, da bis dahin die großen Infrastrukturinvestitionen in die offenen Ganztagsschule sowie in die Radwegbrücke abgeschlossen sind.