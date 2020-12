Agilis informiert Verbesserte Verbindungen, klare Orientierung – Fahrplanwechsel und neues Liniennnummernsystem

Ab Sonntag, 13. Dezember, tritt der neue Jahresfahrplan in Kraft – auf mehreren Strecken im agilis-Netz Mitte mit verbesserten Verbindungen und Umsteigezeiten. Zusätzlich führt die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) bayernweit einheitliche Linienbezeichnungen ein.

Regensburg. Die neuen Liniennnummernbezeichnungen der BEG, die den Schienenpersonennahverkehr in Bayern plant, finanziert und kontrolliert, werden zum Fahrplanwechsel eingeführt, um die Angebotsvielfalt im Bahnland Bayern übersichtlicher darzustellen. Sie folgen einem leicht verständlichen System und geben den Fahrgästen klare Orientierung. So setzen sie sich, unabhängig vom Betreiber, aus einer Produktbezeichnung (RE, RB, S) und einer maximal zweistelligen Nummer zusammen, zum Beispiel RB 15. Weiterführende Informationen zum neuen Liniennummernsystem finden Fahrgäste im Internet unter www.agilis.de.

Neuerungen im Fahrplan ergeben sich ab 13. Dezember im Netz Mitte sowohl für die Strecke Neumarkt – Plattling (RB 51) als auch für die Strecke Ulm – Regensburg – Plattling (RB 15 und RB 17).

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Strecke Neumarkt – Plattling (RB 15):

84320 (ab Regensburg, 0.37 Uhr) fährt künftig montags bis sonntags bis Neumarkt (bisher nur in den Nächten vor Samstag und Sonntag).

84181 (ab Parsberg, 4,26 Uhr) verkehrt künftig erst ab Parsberg (bisher Neumarkt) und zwar sieben Minuten früher auf dem gesamten Streckenabschnitt bis nach Plattling.

84321 (ab Neumarkt, 4.45 Uhr) startet seine Fahrt montags bis freitags bereits in Neumarkt (bisher Montag bis Freitag erst ab Parsberg, Samstag ab Neumarkt).

84333 (ab Neumarkt, 5.22 Uhr) endet künftig in Regensburg Hbf, dort besteht Anschluss an 84221 aus Richtung Ingolstadt kommend und nach Plattling weiterfahrend.

84344 (ab Straubing, 18.40 Uhr) endet künftig in Parsberg (bisher bis Neumarkt).

Strecke Ulm – Regensburg – Plattling (RB 15 und RB 17):

84219 verkehrt auf dem gesamten Laufweg etwa 20 Minuten später ab Donauwörth (Abfahrt bisher 4 Uhr), um die Wartezeit an Anschlusszüge in Ingolstadt Hbf in Richtung Ingolstadt-Nord/Audi zu verkürzen.

84221 von Ingolstadt Nord (Abfahrt 5.16 Uhr) verkehrt künftig ab Regensburg Hbf weiter nach Plattling, somit ergibt sich eine umsteigefreie Frühverbindung aus Richtung Ingolstadt nach Burgweinting und Plattling.

84328 (ab Plattling, 6.29 Uhr) endet künftig in Ingolstadt Hbf (bisher Ingolstadt Nord), dafür wird der aus Ulm Hbf kommende 84239 (ab Ulm, 6.25 Uhr) nach Ingolstadt Nord verlängert (endete bisher Ingolstadt Hbf).

Aufgrund der Baustelle zum barrierefreien Ausbau des Bahnhofs in Donauwörth ist weiterhin, bis voraussichtlich 27. Februar, ein Umstieg in Donauwörth notwendig.

Die neuen Fahrpläne sind ab sofort in den agilis-Zügen und bei allen bekannten Auslagepartnern erhältlich. Auf der agilis-Homepage stehen sie zudem zum Download bereit, im Internet unter www.agilis.de. Mit dem Fahrplanwechsel gelten zudem geänderte Ticketpreise. Details gibt es im Internet unter www.agilis.de.