Umwelt Gegen den To-go-Müll – Regensburger SPD fordert Mehrweg-Pfand

Die Regensburger SPD setzt sich für die Einführung eines Mehrweg-Pfandsystems für Getränke- und Essensverpackungen ein. Das hat die Partei am Sonntagnachmittag, 29. November, bei ihrem digitalen Parteitag beschlossen.

Regensburg. 30 von 43 Delegierten stimmten für den Antrag des Fachforums Ökologie zur Einführung eines solchen Pfandsystems.

Das Problem: Während der Corona-Pandemie kaufen sich noch mehr Menschen als bisher Getränke oder Essen zum Mitnehmen. Viele genießen das Gekaufte danach an der Donau oder in der Altstadt, die Verpackungen stapeln sich dann in den Mülleimern – oder wenn diese schon voll sind, daneben. „Wenn der Wind den Müll in die Donau weht, ist das ein enormes ökologisches Problem“, sagt Andrea Diermeier, Vorsitzende des Fachforums Ökologie innerhalb der Regensburger SPD. „Ich wohne in der Altstadt und sehe jeden Tag, wieviel To-go-Müll sich vor allem an den Donauländen ansammelt – besonders jetzt wieder im Teil-Lockdown“, bekräftigt Dr. Julia Egleder, Mitglied im Fachforum Ökologie und Verfasserin des Antrags auf Einführung des neuen Pfandsystems. „Ein Ziel muss deshalb sein, Müll zu vermeiden“, da sind sich Diermeier und Egleder einig.

Das neue System soll so funktionieren: Regensburger Gastronomen bieten Getränke und Gerichte neben den üblichen Wegwerfverpackungen auch in Pfand-Mehrwegverpackungen an. Damit Kunden auch zu der umweltfreundlichen Alternative greifen, soll das Getränk oder das Essen in der Pfand-Verpackung günstiger sein als in der Wegwerfverpackung. Die Mehrwegbox oder die Mehrwegtasse soll dann bei jedem Gastronomen gegen Pfandrückgabe zurückgegeben werden können. „Für die Gastronomen, die durch die Corona-Einschränkungen eh schon sehr gebeutelt sind, soll das ohne Mehraufwand funktionieren – im Gegenteil, sie sollen sogar vom neuen System profitieren“, sagt Andrea Diermeier. Denn die Stadt soll die neuen Mehrwegverpackungen anschaffen und an die Gastronomen verteilen. Wer keine Möglichkeit hat, diese nach Benutzung auszuwaschen, soll ein Geschirrspülgerät zur Verfügung gestellt bekommen. Wer in Zukunft sein Essen in einer Wegwerfverpackung möchte, soll dagegen mehr zahlen – und diese Mehreinnahmen sollen beim Gastronomen verbleiben. „Mir geht es im Moment so: Ich möchte zwar die lokalen Gastronomen unterstützen und weiterhin meinen Kaffee oder mein Lieblingsgericht dort kaufen. Aber ich will gleichzeitig keinen Müll produzieren. Mit unserer Idee kann man beides: die Gastronomen unterstützen und die Umwelt schonen!“, erklärt Dr. Julia Egleder.