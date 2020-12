Baumaßnahme Erneuerung des Grieser Stegs in Regensburg – Beteiligungsphase bis 10. Dezember 2020 verlängert

Für die erforderliche Erneuerung des Grieser Stegs sucht die Stadt Regensburg ein zu beauftragendes Planungsbüro über ein europaweites Vergabeverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Die Bürgerinnen und Bürger hatten in den vergangenen Wochen die Gelegenheit, zur planerischen Aufgabenbeschreibung Stellung zu nehmen.

Regensburg. Da es bei der virtuellen Informationsveranstaltung am 26. November bedauerlicherweise zu technischen Problemen kam, wird die Beteiligungsphase bis 10. Dezember verlängert: Die Aufzeichnung des Livestreams ist ab sofort unter www.regensburg.de gemeinsam mit den entsprechenden Unterlagen einsehbar und alle Bürgerinnen und Bürger können Fragen und Anregungen dazu per Email an Hofmann.Rainer@Regensburg.de richten.

Als nächster Schritt wird die Beschreibung der Planungsaufgabe zur Erneuerung des Grieser Stegs durch die ausgewerteten Stellungnahmen ergänzt. Anschließend wird der Stadtrat über die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung informiert. Erst dann wird das Vergabeverfahren gestartet.