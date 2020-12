Mobilität Die Ostengasse ist Regensburgs siebte Fahrradstraße

Die Ostengasse in Regensburg ist im Radverkehr eine wichtige Verbindung zwischen dem Stadtosten und der Altstadt. Für den Autoverkehr hat sie inzwischen an Bedeutung verloren.

Regensburg. Täglich fahren dort nur noch rund 1.000 Kraftfahrzeuge. Der Radverkehr dominiert hingegen mit etwa 1.700 Radelnden das Verkehrsgeschehen. Deshalb wurde die Ostengasse nun in eine Fahrradstraße umgewandelt.

„Fahrradstraßen erlauben den radelnden Menschen, nebeneinander zu fahren“ erklärt Planungs- und Baureferentin Christine Schimpfermann die Besonderheiten. „Das ist vor allem für Familien und Gruppen attraktiv, weil sich so die Menschen beim Radeln auch unterhalten können. Autofahrer sind in Fahrradstraßen ‚zu Gast‘ und müssen sich dem Geschwindigkeitsniveau des Radverkehrs unterordnen.“ Mit der Ostengasse gibt es nun sieben Fahrradstraßen (Hemauerstraße, Holzländestraße, Blumenstraße, Weichser Damm, Schwabelweiser Donauufer und Prebrunnstraße) in Regensburg. Weitere Fahrradstraßen werden derzeit geprüft.

Fahrradstraßen können vor allem auf aufkommensstarken Radlrouten Lücken schließen, wenn die Routen über das Nebenstraßennetz verlaufen und keine Radwege gebaut werden können. Die Erfahrungen aus anderen Städten zeigen, dass sich der Radverkehr auf Fahrradstraßen bündeln lässt und auch das nicht erlaubte Gehwegradeln spürbar zurückgeht. Auch in Regensburg sind die ersten Erfahrungen positiv, wie die Referentin berichteten kann: „Größere Konflikte oder gar Unfälle konnten bislang nicht festgestellt werden. Messungen zeigen, dass das Geschwindigkeitsniveau tendenziell leicht gesunken ist.“