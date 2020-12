Stadt Regensburg informiert Spielplatzsanierung im Karl-Freitag-Park – Ausweichspielplätze stehen zur Verfügung

Anfang November hat die Sanierung des Spielplatzes im Karl-Freitag-Park in Regensburg begonnen. Geplant war, die Arbeiten Mitte Dezember abzuschließen. Doch leider kann der Hersteller die bestellten Spielgeräte corona-bedingt erst im Frühjahr 2021 liefern.

Regensburg. Das Gartenamt bemühen sich weiterhin, die Sanierung so schnell wie möglich durchzuführen. Als Ausweichspielplätze stehen die öffentlichen Spiel- und Bolzplätze in der Ludwig-Thoma-Straße, im Kumpfmühler Kastell, in der Boelckestraße und in der Fikentscherstraße zur Verfügung.