7. bis 11. Dezember Amt für Jugend und Familie teilweise geschlossen – umfangreiche Umstellungsarbeiten

Foto: HighwayStarz/123rf.com

Von Montag, 7. Dezember, bis einschließlich Freitag, 11. Dezember, bleibt die Unterhaltsvorschussstelle am Amt für Jugend und Familie in der Landshuter Straße 19 in Regensburg für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch telefonische Rücksprachen sind in dieser Zeit nicht möglich.