Seebrücke Regensburg „Wir haben Platz“-Kundgebungen gehen weiter – Europa bricht internationale Menschenrechte

Die Seebrücke Regensburg rief am Sonntag, 29. November, das achte Mal zur Kundgebung „Wir haben Platz: Geflüchtete aufnehmen! Jetzt!“ auf. Trotz der kalten Temperaturen versammelten sich 150 Menschen auf dem Donaumarkt, um unter strenger Einhaltung der Abstands- und Maskenpflicht die sofortige Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland zu fordern.

Regensburg. Der Winter ist auch in Griechenland angekommen, doch in den Lagern ist keine Besserung in Sicht. Die Situation der Geflüchteten verschlechtert sich stetig. Fallende Temperaturen, Stürmen, Fluten und heftige Regenschauer setzen den Menschen zu. Die ohnehin schon unbeheizten Zelte stehen immer wieder unter Wasser. Es gibt nach wie vor zu wenig Nahrungsmittel und auch die hygienische und medizinische Versorgung ist katastrophal. Die Zustände in diesen Lagern sind menschenrechtswidrig. Das gilt nicht nur auf den griechischen Inseln, sondern genauso auf den Kanaren und im Balkan.

„Es ist erschreckend zu sehen, wie die europäische Union bei so viel Leid und Gewalt nicht handelt, sondern tatenlos zuschaut. Dabei scheint sie die Menschenrechte, die sie sonst gern zu ihrem höchsten Gut erklärt, zu vergessen“, stellt Johannes von der Seebrücke fest. „An den Außengrenzen verrät die Europäische Union ihre eigenen Werte. Sie tauscht sie ein gegen eine menschenverachtende Abschreckungs- und Abschottungspolitik. Dabei wird deutlich: Hier zählt nicht jedes Leben gleich viel.“

Auch an der Situation auf dem Mittelmeer hat sich nichts geändert. Allein in diesem Monat ertranken weit über hundert Menschen bei dem Versuch, es zu überqueren. Gleichzeitig werden Schiffe von Hilfsorganisationen immer noch festgesetzt und am Retten gehindert. Menschenrechtsbeobachterinnen und -beobachter berichten außerdem, wie die griechische und maltesische Küstenwache, aber auch Frontex und deutsche Bundespolizistinnen und Bundespolizisten, internationales Recht brechen und an Pushbacks beteiligt sind: Schutzsuchende werden rechtswidrig zurück nach Libyen gebracht oder mit Gewalt in nicht-europäische Gewässer gedrängt.

„Es ist abscheulich, mit anschauen zu müssen, wie jeden Monat so viele Menschen ertrinken. Eigentlich ist es die moralische und rechtliche Pflicht der Staaten der europäischen Union, diese Menschenleben zu retten. Diese kommen der Aufgabe nicht nach, sondern blockieren diejenigen, die ehrenamtlich einspringen und bringen durch ihr Handeln Menschen akut in Lebensgefahr!“, kritisiert Annika von der Seebrücke. „All das sollte uns spätestens jetzt wach rütteln. Wir müssen laut und entschieden zeigen: Ein Europa, dass die Menschenrechte missachtet, ist nicht unser Europa!“ Dabei existiert in Deutschland von vielen Kommunen und Städten die Bereitschaft zur Aufnahme. 211 Städte und Kommunen haben sich inzwischen zu „Sicheren Häfen“ erklärt. Mehrere sicheren Häfen prüfen jetzt rechtliche Schritte, um wenigstens einige Menschen aufnehmen zu können.

„So viele Privatpersonen, Organisationen, Städte und Gemeinden in Deutschland möchten diesen Menschen die Möglichkeit zu einem selbstbestimmten und sicheren Leben eröffnen“, so Caro von der Seebrücke. „Auch wenn die Corona-Pandemie uns alle vor große Herausforderungen stellt, dürfen wir diejenigen nicht vergessen, die ohne jede Existenzgrundlage und Unterstützung an den Außengrenzen Europas ums Überleben kämpfen.“ Dabei nimmt die Seebrücke Regensburg die steigenden Corona-Ansteckungen sehr ernst und sorgt für die genaue Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bei den Kundgebungen. Der Mindestabstand wurde durch Kreide markiert und es wurde regelmäßig auf die Maskenpflicht hingewiesen. Die Anwesenden hielten sich an die Auflagen und selbst während den Reden wurden von den Sprecherinnen und Sprechern Masken getragen.

„Die Pandemie ist durch beständigen Hunger, Kälte sowie dem Mangel an Privatsphäre und Perspektiven, nur ein Problem von vielen für die Menschen in den Lagern. Natürlich haben sie trotzdem Angst vor einer Ansteckung, gerade weil einige durch Vorerkrankungen Risikopatientinnen und Risikopatienten darstellen. Doch sie können sich schlichtweg nicht schützen. Wir sind uns des Privilegs bewusst, dass wir hier in Deutschland Selbstisolation, Abstand oder Hygienemaßnahmen einhalten können. Mit Dutzenden von Menschen in einem Zelt, über Stunden in einer langen Schlange auf sein Essen wartend und sich eine einzige Toilette mit hunderten von Menschen teilend, hat man diese Möglichkeit nicht“, betont Caro. „Da ist es für uns von oberster Priorität, keine Gefahr durch unsere Kundgebungen zu verursachen; gleichzeitig müssen wir aber fordern, dass dieses Privileg den Schutzsuchenden an Europas Außengrenzen ebenso zuteil wird.“

Auf der Kundgebung sprachen: Annika von der Seebrücke Regensburg, Tobias von der Linksjugend 'solid Regensburg, Zaen, geflohen aus dem Irak, Vorstand der Grünen Jugend Obertshausen, aktuell von Abschiebung bedroht, Osama, geflohen aus Syrien, Youssouf von CampusAsyl und Farafina e.V., Theresa von der Bürger_innen-Initiative Asyl, Fred und Anna von der Kritischen Medizin Regensburg, Anne von Sea-Eye und Michael Buschheuer von Space-Eye.