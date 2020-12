Verkehr Viele Verstöße auf der A3 – Regensburger ACE-Kreisclub fordert die Einhaltung von Sicherheitsabständen

An diesem nebeligen Freitagmittag überprüfen Falk Hoffmann und Andreas Ebeling vom ACE Auto Club Europa e. V. erneut die Einhaltung der Mindestabstände von Lkw auf der A3.

Regensburg. Der Regensburger ACE-Kreisclub hatte schon am 6. November gravierende Verstöße am Streckenabschnitt zwischen den Autobahnausfahrten Universität und Burgweinting festgestellt. Damals hielten sich 53 Prozent der Lkw-Fahrenden während des Prüfzeitraums nicht an den notwendigen Mindestabstand von 50 Metern, der ab einer Geschwindigkeit von 30 km/h gilt. Auch in Anbetracht der zahlreichen Auffahrunfälle am Autobahnkreuz Regensburg ist dies ein höchst problematischer Wert.

Um es nicht bei einer Momentaufnahme zu belassen, verständigten sich die ACE-Verkehrssicherheitsexperten auf eine erneute Zählung an diesem Freitag zum gleichen Zeitpunkt. „Anders als vor drei Wochen haben wir heute keinen strahlenden Sonnenschein, sondern nebelige Witterungsbedingungen. Deswegen ist der Sicherheitsabstand umso wichtiger, um im Fall der Fälle schneller reagieren und bremsen zu können,“ stellt Falk Hoffmann, Regionalbeauftragter des ACE für Südbayern, fest.

„Aktionen wie diese sollen das Bewusstsein für die Gefahr nicht eingehaltener Sicherheitsabstände schärfen,“ erklärt Andreas Ebeling. Der Regensburger betont weiter: „Unfälle mit Lastwägen fallen häufig schwerer aus als bei Pkw. Nicht überhöhte Geschwindigkeit, sondern zu dichtes Auffahren ist dabei das größte Problem.“ Bundesweit hat es laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2019 unter Beteiligung von Güterkraftfahrzeugen rund 27.100 Mal gekracht.

Nach einstündiger Verkehrsbeobachtung und der Zählung von insgesamt 609 Lkw stellen Hoffmann und Ebeling eine Unterschreitungsquote von knapp 49 Prozent fest. Dabei staute sich der Verkehr bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h in beide Richtungen zu keinem Zeitpunkt. Auch der Wert dieser zweiten Zählung bestätigt die Ergebnisse der vorangegangen Messung vom 6. November und deutet auf ein akutes Problem hin. „Das Ergebnis unserer zweiten Verkehrsbeobachtung muss als Weckruf verstanden werden. Fast die Hälfte aller Lkw hält sich nicht an die vorgeschriebenen Abstände. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis etwas ernstes passiert,“ erklärt der Regionalbeauftragte vom ACE. Für seinen ehrenamtlichen Kollegen Andreas Ebeling liegt in diesem Zusammenhang ein Gemengelage problematischer Faktoren vor: „Es wurde während unserer Zählung deutlich, dass insbesondere bergab Richtung Passau mehr Verstöße geschehen. Hier wurde zum Teil dicht an dicht gefahren. Hinzukommt, dass die Ausbaumaßnahmen der A3 einen Flaschenhals für den Straßengüterverkehr verursachen. Und trotz der Corona-Krise boomt der Onlineversand-Handel. Deshalb sind mehr Lkw auf den Autobahnen unterwegs und der Verkehr wird insgesamt dichter. Ein Trendwende ist nicht in Sicht.“ Beide appellieren an die Einhaltung der Sicherheitsabstände und für mehr Rücksicht auch und gerade in problematischen Streckenabschnitten. „Mit unserer Aktion wollen wir für das akute Problem der Lkw-Abstände sensibilisieren. Erst wenn allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern die Gefahr, die hiervon ausgeht, bewusst ist, können sie ihr Verhalten anpassen. Auffahrunfälle sind vermeidbar!“, betont Hoffmann abschließend.