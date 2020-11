Zwei Anträge CSU-Stadtratsfraktion sorgt für Verbesserungen in Burgweinting

Foto: 123rf.com

Die CSU-Stadtratsfraktion sorgt in Regensburg in Burgweinting mit zwei Anträgen für Verbesserungen. Die marode Grüngutsammelstelle Kirchfeldalle/Wihmundweg wird saniert und damit sicherer. Findlinge in der Julie-von-Zerzog Straße verhindern in Zukunft die Zerstörung von Grünflächen durch Falschparker.