Regensburg Neue Heimat in historischen Räumen – Altstadt-Straßenreiniger sind ins Runtingerhaus gezogen

Bürgermeister Ludwig Artinger bei der Besichtigung der neuen Unterkunft. Foto: Stadt Regensburg/Stefan Effenhauser

Nach Abschluss der Sanierung hat die städtische Straßenreinigung im November ihr neues Quartier in der Keplerstraße 1 in Regensburg bezogen. Der Umzug war nötig geworden, da die bisherigen Räumlichkeiten im Ägidiengang an ihre Grenzen gestoßen waren und baulich von Grund auf überholt werden müssen.