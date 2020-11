Besuch in Regensburg Zukunft der Autoindustrie – SPD-Landtagsfraktion und IG Metall präsentieren die Regensburger Erklärung

Die SPD-Landtagsfraktion unterstützt die Automobil- und Zuliefererbranche in Bayern und Deutschland und möchte den Transformationsprozess hin zu modernen Zukunftstechnologienvorantreiben. Dazu hat sich der Vorstand der Fraktion am Montag in Regensburg mit Vertreterinnen und Vertretern der IG Metall und den Betriebsräten der Zuliefererfirmen Conti und Vitesco getroffen.