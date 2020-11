Entscheidung Es hat sich ausgeböllert in der Regensburger Altstadt

Die Regensburger Koalition aus CSU, SPD, Freien Wählern, FDP und CSB löst ein Versprechen aus der Koalitionsvereinbarung zu 100 Prozent ein und setzt dem Abfeuern von Silvesterfeuerwerk im Bereich des Weltkulturerbes ein Ende.

Regensburg. Schon Silvester 2020 werden die Altstadt inklusive des umschließenden südlichen Grüngürtels, Stadtamhof, des Oberen und des Unteren Wöhrds zur feuerwerksfreien Zone.

In einer Pressekonferenz vor dem Alten Rathaus informieren die Koalitionäre am Mittwoch, 18. November, über den Vollzug durch die Verwaltung: Zum Wohl von Mensch, Tier und Bausubstanz soll es in der Innenstadt kein Silvesterfeuerwerk geben. Die Regensburger Verwaltung folgt damit vielen anderen bayerischen Städten, in deren Innenstädten das Abfeuern von Feuerwerk nicht gestattet ist. Grundlage für das Verbot sind die konkrete Gefahr für Leben und Gesundheit sowie die historische Bausubstanz.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 2020 ab 20 Uhr bis 1. Januar 2021 um 3 Uhr wird das Abbrennen von Pyrotechnik und Feuerwerkskörper in der Regensburger Altstadt mit dem umschließenden Grüngürtel untersagt. Der feuerwerksfreie Bereich besteht aus der Altstadt südlich der Donau innerhalb des Grüngürtels, der gebildet wird aus dem Herzogspark, der Prebrunnallee, der Fürst-Anselm-Allee, den Grünanlagen am Ernst- Reuter-Platz, an der Landshuter Straße und der Gabelsbergerstraße und aus dem Villapark, sowie Stadtamhof, Oberem Wöhrd und Unterem Wöhrd. Gleichzeitig wird in der Silvesternacht vom 31. Dezember 2020 ab 20.30 Uhr bis zum 1. Januar 2021 um 2 Uhr eine Sperrung entlang der Donau für Fahrzeuge aller Art und für Fußgänger verhängt. Gesperrt wird die Steinerne Brücke in Regensburg auf der Südseite auf HöhSüdwestecke Salzstadel/Südostecke Amberger Stadel, auf der Nordseite am Brückenende und auf der Abfahrt zum Oberen Wöhrd auf Höhe des östlichen Endes des Anwesens Müllerstraße 1 (Gaststätte „Alte Linde“). Weiterhin wird der Fußweg entlang der Donau unter der Steinernen Brücke von der Straße „Am Schallern“ bis zur Eisernen Brücke gesperrt.