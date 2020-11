Richtig reagieren Tödliche Geisterfahrten – Regensburger ACE-Kreisclub fordert Präventionsmaßnahmen

Am späten Dienstagabend, 17. November, ereignete sich um 21.39 Uhr auf der Autobahn A99 bei Hohenbrunn südöstlich der bayerischen Landeshauptstadt München ein tragischer Verkehrsunfall. Ein VW Sharan stieß als Geisterfahrer frontal mit einem Audi A4 zusammen. Dabei saßen in beiden Fahrzeugen jeweils zwei Insassen, die aufgrund ihrer schweren Verletzungen trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstarben.