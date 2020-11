Verkehrsbehinderungen Kanalbauarbeiten im Gebiet Schwabelweis – bis voraussichtlich Ende März 2021

Foto: Ursula Hildebrand

Voraussichtlich ab Mittwoch, 18. November, finden im Gebiet Schwabelweis in Regensburg Kanalbauarbeiten des städtischen Tiefbauamts statt. Dabei werden in der Riegergasse ein Teil des Hauptkanals und die Anschlusskanäle (Straßenentwässerungsanlage sowie Hausanschlussleitungen) in offener Bauweise erneuert.