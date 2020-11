Digitalisierung im Stromnetz Drohne ersetzt Helikopter – Bayernwerk entwickelt Technologien für Monitoring von Stromleitungen

Um den Einsatz von Drohnen auf den Weg zu bringen, fand kürzlich am Standort Pfaffenhofen an der Ilm der Schulungsauftakt statt. In der Mitte Dr. Egon Leo Westphal, Technikvorstand des Bayernwerks. Foto: Katharina Krist/ Bayernwerk AG

Für eine sichere Energieversorgung müssen Stromleitungen regelmäßig überwacht werden. Zahlreiche Einflüsse durch Natur und Umwelt können einen Stromausfall verursachen. Fremdkörper wie in Leitungen ragende Äste, Vogelnester oder eine Drachenleine müssen entfernt werden. Verschmutzungen, Schäden am Leitungsseil oder defekte Rippen am Isolator sind frühzeitig zu beheben. Noch fliegen Piloten dazu im Auftrag der Bayernwerk Netz GmbH (Bayernwerk) regelmäßig mit Hubschraubern entlang der Stromnetze. Künftig sollen Drohnen diesen Job übernehmen.