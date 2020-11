Mehr Sicherheit Radwegengstelle an der Max-Planck-Straße beseitigt

Foto: VCD Kreisverband Regensburg/Wolfgang Bogie

Nach der Landshuter Straße nördlich von Burgweinting konnte im Zuge des A3-Ausbaus jetzt auch an der Max-Plank-Straße in Regensburg der Radweg unter der Brücke verbreitert werden. Die für den Ausbau notwendige Sperrung wurde am 9. November aufgehoben.