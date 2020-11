17. bis 19. November Fräs- und Asphaltierungsarbeiten „Am Pfaffensteiner Hang“

Vom 17. bis zum 19. November wird in Regensburg in der Straße „Am Pfaffensteiner Hang“ zwischen dem Rabenkellerweg und Am Pfaffensteiner Hang 50 die Fahrbahn erneuert.