Stadt informiert Volkstrauertrag in Regensburg – Kranzniederlegung im engsten Kreis

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 15. November, ist in Deutschland Volkstrauertag. Bereits seit Jahrzehnten wird an diesem Tag der Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft und Terror gedacht. Traditionell lädt die Stadt Regensburg auch die Öffentlichkeit zur Gedenkveranstaltung ein. Aufgrund der hohen Zahl der Corona-Infektionen in der Stadt muss in diesem Jahr jedoch auf ein großes öffentliches Erinnern verzichtet werden.