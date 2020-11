15. November Verkehrsregelung am Volkstrauertag – beschränkte Parkregelungen zwischen 8 und 13 Uhr

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntag, 15. November, findet im Bereich des Ehrenmals „Unter den Linden“ im Stadtpark in Regensburg in der Zeit zwischen 11.45 und etwa 12.15 Uhr die Gedenkfeier zum Volkstrauertag statt.