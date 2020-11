Expertengespräch Abgeordneter Gotthardt will junge Menschen stärker beteiligen

Der Regensburger Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt setzt sich für mehr Bürgerbeteiligung ein. Um die Europäischen Bürgerinitiativen auch in Deutschland erfolgreich zu machen, sei es wichtig, auch die junge Generation erfolgreich zu erreichen. „Jugendorganisation ist für uns dabei ein starker Partner“, sagte Gotthardt, jugendpolitischer Sprecher der Freie-Wähler-Landtagsfraktion in Kallmünz.

Kallmünz. Dies unterstrich er am Freitag, 6. November, auch bei einem live übertragenen Expertengespräch mit der Initiative „Voters Without Borders“ an der unter anderem auch die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und der österreichische Abgeordnete Helmut Brandstätter (NEOS) teilnahmen. Gotthardt hob hervor, dass es an dieser Stelle von Bedeutung sei, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. Mit demokratischen Rechten und Partizipationsmöglichkeiten habe er sich auch im Bayerischen Landtag und als Vorsitzender des Europaausschusses im Bayerischen Landtag intensiv befasst. Gotthardt, der auch Stellvertreter des Staatsministers Florian Hermann im Ausschuss der Regionen (AdR) ist, machte zudem deutlich, dass er die Kampagne „Bayern in Europa“ gestartet habe, um insbesondere junge Menschen im Vorfeld der Europawahl zu erreichen.

Die Diskussion mit jungen Engagierten habe ihm wieder deutlich gemacht, dass das Wahlalter für die kommenden Kommunalwahlen dringend gesenkt werden sollte. Hierzu tauschte sich Gotthardt kürzlich unter anderem auch mit Vertreterinnen und Vertretern des Kreisjugendrings Regensburgs und dessen Jugendorganisationen aus. „Diesen Wunsch müssen wir aufgreifen und weiter aktiv in die politische Debatte einbringen“, unterstrich Gotthardt. Er werde weiterhin versuchen, eine Entscheidung im Bayerischen Parlament einzuleiten.