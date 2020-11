Pandemie 31 neue Fälle in Schierling – Corona-Ausbruch im Priesterseminar Zaitzkofen

Die hohe Zahl an Infektionen im Landkreis Regensburg bereitet vielen Bürgerinnen und Bürgern Sorgen. Christian Kiendl, Bürgermeister von Schierling, ist ebenfalls besorgt: Im Markt Schierling gab es von Freitag auf Samstag, 6. auf 7. November, 31 neue Fälle.

Schierling. Vor allem im Vergleich zu 49 Neuinfektionen im restlichen Landkreis klingt die Zahl in Schierling beunruhigend hoch. Kiendl ist in telefonischem Kontakt mit Landrätin Tanja Schweiger und informierte seine Mitbürgerinnen und Mitbürger auf seiner Facebookseite: Es habe sich beim staatlichen Gesundheitsamt Regensburg herausgestellt, dass allein in dem vom Verein Pius X. betriebenen Priesterseminar Zaitzkofen mindestens 30 Personen infiziert sind. „Das ist für diese Einrichtung sehr bedauerlich, für die restliche Bevölkerung bedeutet diese Information aber eine gewisse Verringerung der Sorgen. Denn damit wird deutlich, dass sich das Infektionsgeschehen über das Priesterseminar hinaus auf einem Niveau bewegt, das dem anderer Gemeinden entspricht“, so Kiendl.

Der Bürgermeister ruft nichtsdestotrotz dazu auf, weiterhin die Corona-Regeln zu befolgen, insbesondere persönliche Kontakte zu beschränken, Abstand zu halten und Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Er appelliert: „Wir müssen gemeinsam alles dafür tun, dass sich das Covid-19-Virus nicht weiter ausbreitet, sondern möglichst zum Stillstand kommt. Derzeit bleibt mir nicht mehr als ein Appell an die eigene Verantwortung jedes einzelnen Bürgers. Bitte seien sie sich dieser Verantwortung bewusst!“