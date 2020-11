Insektenhotels anstatt Bürgermeistergrillen

Zum siebten Mal hätte in diesem Jahr das traditionelle Bürgermeistergrillen in der Gemeinde Pentling stattgefunden. Leider musste dieses, bedingt durch die aktuelle Situation infolge von Corona, abgesagt werden.

Pentling. Die drei Rathausvertreter haben sich jedoch etwas Neues einfallen lassen. Anstatt die Bürger mit leckeren Würsten am Wertstoffhof zu verköstigen, wurden in den letzten Wochen fleißig Insektenhotels für einen guten Zweck gebaut. Diese sind seit 15. Oktober zu einem Preis von 14,90 Euro in der Gemeindeverwaltung erhältlich.

Durch Insektenhotels fördert man in vielerlei Hinsicht die Artenvielfalt: Zum einen helfen sie den Nützlingen beim Nisten und bei der Vermehrung ihrer eigenen Art. Zum anderen wird dadurch die Vielfalt der Pflanzenarten gefördert, welche auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen sind, so die Rathausvertreter.

Beim Bau der Insektenhotels konnte Franz Geiselhöringer, der nicht nur 3. Bürgermeister ist, sondern auch selbstständiger Schreinermeister, seine beiden Kollegen, die 1. Bürgermeisterin Barabara Wilhelm und den 2. Bürgermeister Sebastian Hopfensperger – von welchem die Idee stammt – fachmännisch anleiten.

Der Erlös kommt dem Glückstopf der Gemeinde Pentling zu Gute, der ins Leben gerufen wurde, um Menschen zu helfen, denen ein schwerer Schicksalsschlag widerfahren ist oder die mit großen finanziellen Belastungen zu kämpfen haben.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle der örtlichen Landwirtschaft, die das Holz für die Aktion zur Verfügung gestellt haben.