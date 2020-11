Große Offenheit ist gefragt Pflegeeltern – Gefühls-Spagat als größte Herausforderung

Circa 137 Pflegekinder und 85 Pflegefamilien gibt es derzeit im Landkreis Regensburg, in der Stadt sind etwa 72 Kinder in Vollzeitpflege- und 15 Kinder in Kurzzeitpflegefamilien. Sie werden von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen des Pflegekinderdienstes beraten, vermittelt und begleitet.

Regensburg/Landkreis Regensburg. Im Kreisjugendamt gibt es dafür dreieinhalb Vollzeitstellen. Christina Funke-Schug, Renate Klemm, Christina Lilla und Franziska Eichhammer erzählen von ihrer täglichen Arbeit und den größten Herausforderungen. Geeignete Pflegeeltern – gerne können sich auch Alleinerziehende oder homosexuelle Paare bewerben – sollten sogenannte weiche und harte Kriterien erfüllen, so die vier Mitarbeiterinnen. Wirtschaftlich auf gesunden Füßen zu stehen gehöre dabei zu letzteren, ebenso genügend Wohnraum. Genauso wichtig seien aber auch Konflikt- und Reflexionsfähigkeit, Einfühlungsvermögen und Sensibilität. „Pflegeeltern wird eine große Offenheit abverlangt“, betont Klemm.

Zu den Hauptaufgaben des Pflegekinderdienstes gehört die Vermittlung der Kinder in geeignete Pflegefamilien. Im Zentrum der Vermittlungsarbeit steht dabei immer das Wohl des Kindes und die gemeinsame Suche nach der besten Zukunft für das Kind. „Das Profil des Kindes muss zu den aufnehmenden Eltern passen“, erklärt Klemm. Deshalb werden immer wieder neue Pflegefamilien gesucht, um einen möglichst breitgefächerten Pool an Eltern zur Vermittlung zu haben.

Der Bedarf an Pflegefamilien ist besonders in der Stadt Regensburg sehr groß, optimal wäre, wenn für jede Altersstufe mindestens zwei Pflegefamilien zur Verfügung stehen würden. Aktuell sei es meist nur eine Familie oder weniger pro Altersstufe. „Kinder, die in Obhut genommen werden müssen, befinden sich vorübergehend in sogenannten Bereitschaftspflegefamilien oder im stadteigenen Kinderschutzhaus. Wenn in der Stadt Regensburg keine geeignete Pflegefamilie zur Verfügung steht, werden die umliegenden Jugendämter kontaktiert. Auf diesem Weg konnte bisher für jedes Kind eine Pflegefamilie gefunden werden. Ziel ist, dass Kinder möglichst schnell dorthin wechseln, wo sie längerfristig leben“, so das städtische Jugendamt. Im Sommer stellte Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein die Werbekampagne unter dem Motto „Trauen Sie sich, Familie kann bunt sein“ vor. Doch die beste „Werbung“ sind die Pflegefamilien selbst, viel passiere über Mundpropaganda, so auch die Erfahrung des Kreisjugendamts.

Die größte Herausforderung sei die Gestaltung des Umgangs mit den leiblichen Eltern, so der Pflegekinderdienst des Kreisjugendamts. Immer wieder komme es zu Loyalitätskonflikten oder Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern, berichtet Funke-Schug. Die Grundangst, ob das Kind in der Familie bleibt, bleibe immer präsent, das Thema Rückführung zur Herkunftsfamilie spiele immer wieder eine Rolle. „Das ist ein Spagat, den man innerlich und gefühlsmäßig kaum hinbekommt“, beschreibt Klemm die Situation, mit der jede Pflegefamilie, aber auch der Pflegekinderdienst, klarkommen muss. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes stehen dabei von Angang an zur Seite. Die Stadt arbeitet dabei nach den Leitsätzen: „Wir schätzen die Arbeit unserer Adoptiv- und Pflegeeltern sehr hoch und möchten sie optimal auf ihre schwierige Aufgabe vorbereiten“ und „Wir bringen den Adoptiv-, Pflege- und Herkunftsfamilien gebührlichen Respekt entgegen, indem wir uns für Gespräche, Telefonate und Hausbesuche ausreichend Zeit nehmen“.

Das Pflegegeld sei dabei lediglich eine Unterstützung und kein Gehalt, betont Klemm. Input bekommen die Pflegefamilien in Stadt und Landkreis beispielsweise durch viele Vorträge, Infogespräche und durch eine spezielle Schulung. Je nach Bedarf finden Telefonate und Hausbesuche statt, Hilfeplangespräche sollten mindestens ein- oder zweimal im Jahr durchgeführt werden, in denen die Entwicklung des Kindes besprochen oder der Umgang neu gestaltet werden. Weitere Informationen findet man unter www.regensburg.de. Der Pflegekinderdienst am Kreisjugendamt steht unter den Telefonnummern 0941/ 4009-238, -554, -610 oder -186 für Auskünfte zur Verfügung.