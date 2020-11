„Verlässlicher Partner“ Freistaat unterstützt Kommunen in der Krise – Gotthardt stellt Zwischenergebnis der Haushaltsverhandlungen vor

Der Freistaat Bayern lässt die Kommunen in der aktuellen Corona-Pandemie nicht im Stich. Das teilte der Regensburger Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt (Freie Wähler) als Mitglied des zuständigen Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen, als Zwischenergebnis der laufenden Haushaltsverhandlungen in München mit.

Kallmünz. Der Freistaat stelle weiterhin seine Kommunalfreundlichkeit unter Beweis und sei ein verlässlicher Partner der Kommunen auch in Krisenzeiten. Mit den kommunalen Spitzenverbänden sei es, trotz schwierigster Rahmenbedingungen erneut gelungen, einvernehmlich ein gutes Ergebnis für alle bayerischen Kommunen zu erzielen, betonte Gotthardt. Der Freistaat knüpfe „mit einem wuchtigen kommunalen Finanzausgleich“ 2021 nahtlos an die massive Unterstützung der Kommunen im laufenden Jahr 2020 an. Die Bayernkoalition halte die gemachten Versprechen ein, stellte Gotthardt heraus.

Landtagsabgeordneter Tobias Gotthardt unterstrich: „Ich habe immer gesagt: Die Fortführung der kommunalen Grundleistungen ist mir in dieser Krise das oberste Anliegen. Mit der gleichbleibenden Ausstattung des kommunalen Finanzausgleichs haben wir dabei einen wichtigen Schritt erreicht. Es war eine Kernforderung der Freien Wähler in den laufenden Haushaltsverhandlungen.“ Der kommunale Finanzausgleich 2020 wurde trotz der Corona-Krise auf über 10 Milliarden Euro gehalten. Zudem verdoppelte der Freistaat das Konjunkturpaket des Bundes mit Landesmitteln auf insgesamt über 4 Milliarden Euro. Eine wesentliche Maßnahme ist der pauschale Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen. Den bayerischen Kommunen fließen hierfür noch in diesem Jahr insgesamt rund 2,4 Milliarden Euro zu; über 1,3 Milliarden Euro davon trägt allein der Freistaat. Hinzu kommt unter anderem ein Rettungsschirm für Bus und Schiene in Höhe von über 630 Millionen Euro, davon rund 255 Millionen Euro an Kommunen.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Bayerischen Landtag stehen für Finanzausgleichsleistungen im Jahr 2021 insgesamt rund 10,3 Milliarden Euro zur Verfügung, informierte Gotthardt über die Beratungen. Damit werde trotz massiv sinkender Steuereinnahmen im Staatshaushalt beim kommunalen Finanzausgleich die Größenordnung des Vorjahres gehalten. Der Gesamtbetrag sei vorläufig, da sich durch die November-Steuerschätzung die Höhe des Grunderwerbsteuerverbunds und des Einkommensteuerersatzes noch ändern könne. Wie Gotthardt weiter informierte, haben die Schlüsselzuweisungen als freie Deckungsmittel und Ergänzung der eigenen Steuereinnahmen eine hohe Bedeutung für eine starke kommunale Selbstverwaltung. Diese gehen trotz des gravierenden Wirtschaftseinbruchs infolge der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahr vergleichsweise moderat um 3,0 Prozent auf rund 3,93 Milliarden Euro zurück. Die Schlüsselzuweisungen bewegen sich damit noch über dem hohen Niveau des Jahres 2019. Gotthardt sagte: „Sie stellen eine wichtige Stütze für die bayerischen Kommunen in der derzeitigen außergewöhnlichen Situation dar.“

Die bayerischen Kommunen liegen bei der Investitionsquote im Ländervergleich schon seit vielen Jahren auf Platz 1. Im Jahr 2019 lag die Investitionsquote der Kommunen bei 24,3 Prozent (Durchschnitt Flächenländer West: 15,1 Prozent). Um diese starke Position der bayerischen Kommunen trotz der enormen Herausforderungen durch die Pandemie zu festigen, wurde erneut ein besonderes Augenmerk auf die kommunalen Investitionen gelegt: Die Mittel zur Förderung des kommunalen Hochbaus, insbesondere für Schulen und Kindertageseinrichtungen, werden entsprechend dem im Koalitionsvertrag formulierten Ziel um weitere 50 Millionen Euro beziehungsweise 8,3 Prozent auf 650 Millionen Euro erhöht. Die Erhöhung wird finanziert aus freiwerdenden Mitteln des Belastungsausgleichs nach Art. 5 AGSG. Die Investitionspauschalen, die die Kommunen frei für ihre Investitionen einsetzen können, werden auf dem hohen Vorjahresniveau von 446 Millionen Euro fortgeführt. Und auch die Krankenhausfinanzierung wird wie im Koalitionsvertrag festgelegt auf dem hohen Niveau von 643,4 Millionen Euro fortgeführt.

Für die Straßenausbaupauschalen, mit denen der Staat die Gemeinden nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge unterstützt, stehen 2021 im kommunalen Finanzausgleich wie im Vorjahr 85 Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kommen für Erstattungsleistungen nach dem Kommunalabgabengesetz („Spitzabrechnung“) außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs wieder 65 Millionen Euro. Mit dem Gesamtvolumen für Pauschale und Spitzabrechnung von jährlich 150 Millionen Euro wird eine Zusage aus dem Koalitionsvertrag erfüllt. Im Jahr 2021 werden haushaltsneutral einmalig 50 Millionen Euro aus in den Vorjahren nicht abgerufenen Mitteln der Spitzabrechnung zur Stärkung der Straßenausbaupauschalen verwendet. Dies stärkt die Investitionsfähigkeit der Gemeinden. Insgesamt stehen für den kommunalen Straßenbau- und unterhalt im Jahr 2021 innerhalb und außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs über 750 Millionen Euro bereit.

Die Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen, mit denen besonders strukturschwache oder in eine finanzielle Notlage geratene Kommunen zielgenau unterstützt werden, werden 2021 wieder 120 Millionen Euro betragen. Davon werden 10 Millionen Euro für einen pauschalen Ausgleich von Mindereinnahmen aus Kur- und Fremdenverkehrsbeiträgen verwendet.