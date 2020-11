Ludwig-Thoma-Straße Fußgängerampel sorgt nun für mehr Sicherheit

Die neue Fußgängerampel in der Regensburger Ludwig-Thoma-Straße. Foto: Burger

„Die neue Querungshilfe in der Ludwig-Thoma-Straße sorgt im Umfeld der Einmündung der Karthauser Straße nun endlich für mehr Verkehrssicherheit“, freut sich der örtliche Stadtrat Dr. Thomas Burger, Vorsitzender des SPD-Ortvereins Kumpfmühl/Königswiesen/Ziegetsdorf. Vor wenigen Wochen ging nun die neue Fußgängerampel in der Ludwig-Thoma-Straße westlich der Einmündung offiziell in Betrieb.