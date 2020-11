Absage Verkaufsoffener Sonntag in Regensburg entfällt

Jedes Jahr im November findet der zweite verkaufsoffene Sonntag in Regensburg statt. Nun muss die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Vorschriften zur COVID-19 Pandemie entfallen.

Ortsmarke. Traditionell findet der gesamtstädtische verkaufsoffene Sonntag immer am zweiten Sonntag im November statt und soll die Gelegenheit bieten, sich schon frühzeitig nach Weihnachtsgeschenken umzuschauen und beim Shopping die aktuelle Wintermode zu entdecken. In diesem Jahr wäre der verkaufsoffene Sonntag als zusätzlicher Einkaufstag ganz besonders wichtig gewesen und hätte den Einkaufstrubel vor Weihnachten noch etwas „entzerrt“.

Geplant war die Öffnung der Geschäfte in der ganzen Stadt von 13 bis 18 Uhr, begleitet worden wäre der Sonntag von Martinsmärkten zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Durch den aktuellen „Lockdown“ im November verbunden mit der entsprechenden Verordnung der bayerischen Landesregierung muss nun auf den verkaufsoffenen Sonntag verzichtet werden. „Wir bedauern dies sehr, denn der Handel hat jeden zusätzlichen Einkaufstag in diesem Jahr bitter nötig. Aber selbstverständlich hat die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger absoluten Vorrang“ , so kommentiert Michael Quast, der Geschäftsführer des Stadtmarketing Regensburg, die Entscheidung.

Auch Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer weiß, wie wichtig dieser Tag für den Einzelhandel ist: „Die neuerlichen Maßnahmen treffen uns alle hart – auch den Einzelhandel. Ich möchte daher jeden Einzelnen ermutigen: Kaufen Sie lokal, unterstützen Sie die heimische Wirtschaft und beachten Sie die Hygienevorschriften. Nutzen Sie wenn möglich auch unter der Woche das lokale Angebot zum Geschenkebummel – damit wir alle ein schönes Weihnachtsfest verbringen können.“

Nun hofft das Stadtmarketing auf ein positives Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel. Es wird weiter dafür geworben vor Ort einzukaufen und nicht online zu bestellen.