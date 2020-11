Innenministerium Mopedführerschein mit 15 – nach Einzelfallprüfung auch im Freistaat möglich

Der Mopedführerschein, Klasse AM, kann in Bayern unter bestimmten Voraussetzungen ab sofort nach einer Einzelfallprüfung bereits mit 15 Jahren – und nicht wie bisher erst mit 16 Jahren – gemacht werden. Das hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Sonntag, 1. November, bekanntgegeben.