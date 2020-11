Stadt Regensburg Wohnnebenkosten werden ab 2021 günstiger – neue Gebührensätze ab dem 1. Januar

Foto: 123rf.com

Ab dem 1. Januar gelten in Regensburg neue Gebührensätze für die Wohnnebenkosten. Wie der Stadtrat am Donnerstag, 29. Oktober, beschloss, wird die Abfallentsorgungsgebühr um rund elf Prozent, die Schmutzwassergebühr um 10,6 Prozent und die Niederschlagswassergebühr ebenfalls um 10,6 Prozent gesenkt. Lediglich die Gebühr für Straßenreinigung steigt um rund 4,5 Prozent an.