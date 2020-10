„Respektabler Kompromiss“ Einigung in der ersten Verhandlungsrunde für die Zivilbeschäftigten der Stationierungsstreitkräfte

Tarifkommissionsmitglieder aus der Oberpfalz und ver.di Verhandlungsführer Tobias Schürmann (2. von links). Foto: ver.di Oberpfalz

„Ich freue mich sehr über die schnelle Einigung in der Tarifrunde für die Zivilbeschäftigten der Stationierungsstreitkräfte. Mit den damit verbundenen Einkommenserhöhungen haben wir in diesen schwierigen Zeiten auch für unsere Oberpfälzer Kolleginnen und Kollegen in Grafenwöhr, Hohenfels und Vilseck einen respektablen Kompromiss erreichen können. Ein wichtiges Signal an die Beschäftigten“, zeigt sich Alexander Gröbner (Geschäftsführer ver.di Bezirk Oberpfalz) erfreut über den gelungenen Tarifabschluss am Mittwoch, 28. Oktober.