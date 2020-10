Gutachterausschuss Wert-Faktoren für Wohnhäuser im Landkreis Regensburg bestimmt

Der Gutachterausschuss im Landkreis Regensburg hat erstmals sogenannte „Sachwertfaktoren“ ermittelt zur Einschätzung des Wertes von Ein- und Zweifamilienhäusern im Landkreis.

Landkreis Regensburg. Grundlage der Bewertung ist dabei das durchschnittliche Verhältnis aus tatsächlich erzielten, geeigneten Kaufpreisen aus dem Jahr 2019 und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV (Immobilienwertermittlungsverordnung) ermittelten vorläufigen Sachwerten (Substanzwerten). Diese Daten sind insbesondere für Immobilien-Sachverständige von Bedeutung und dienen auch dem Finanzamt zum Zweck der steuerlichen Bewertung.

Die digitale Auswertung der Sachwertfaktoren (PDF-Format) kann gegen eine Gebühr in Höhe von 25 Euro bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erworben werden, per Mail an gutachterausschuss@lra-regensburg.de.

Weitere Informationen findet man auf der Homepage des Landkreises Regensburg im Internet unter www.landkreis-regensburg.de oder erhält man bei Thomas Walter unter der Telefonnummer 0941/ 4009673.