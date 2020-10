Neuwahlen Dr. Thomas Burger bleibt Vorsitzender der SPD in Kumpfmühl

Der SPD-Ortsverein Kumpfmühl/Königswiesen/Ziegetsdorf hat gewählt: Dr. Thomas Burger bleibt Vorsitzender. Die Delegierten haben ihn auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung einstimmig in seiner Position bestätigt, ebenso seinen Stellvertreter Jens Schindler. Neu an der Führungsspitze ist Claudia Neumaier als Stellvertreterin. Sie folgt auf die ehemalige Stadträtin Katja Vogel, die nicht mehr angetreten war, den Genossinnen und Genossen aber als Beisitzerin erhalten bleibt.

Regensburg. „Wir haben eine großartige Gemeinschaft im Ortsverein und viel für unsere Stadtteile vorangebracht. Wir betreiben Politik seriös und sachlich und konzentrieren uns auf das, was die Menschen bewegt – nicht nur, aber natürlich vorwiegend bei uns vor Ort“, erklärte Dr. Burger in seinem Rückblick. Mit dem Einsatz unter anderem für die Generalsanierung der Grundschule Königswiesen, die Aufwertung des Karl-Bauer-Parks, den Neubau des Jugendzentrums Königswiesen, für einen Zuschuss für die Generalsanierung der Sporthalle des ESV 1927, den Neubau der Kindertagesstätten St. Josef und St. Wolfgang sowie eine Fußgängerampel an der Karthauser Straße/Ludwig-Thoma-Straße nannte er beispielhaft einige der Themen, die von und aus dem Ortsverein unterstützt und angeregt worden waren.

Darüber hinaus hätte der Ortsverein seinem Namen als Verein alle Ehre gemacht: „Es ist uns wichtig, dass – soweit es Corona aktuell zulässt – auch das gesellige Beisammensein nicht zu kurz kommt.“ Daher habe man sich im letzten Jahr regelmäßig, zusätzlich zu den eher formellen Vorstandssitzungen, auch zu einem Stammtisch getroffen, gemeinsam einen Ausflug unternommen oder erst vor Kurzem bei einem Spaziergang durch den Königswiesener Park Müll gesammelt. „Dass wir aktiv sind und eine gute Gemeinschaft haben, macht sich auch an den Mitgliederzahlen bemerkbar. In den letzten zehn Jahren konnten wir einen Zuwachs von über zehn Prozent verzeichnen. Das freut mich besonders, weil es eine Teamleistung ist, für die ich mich bei allen sehr herzlich bedanken möchte“, so der wiedergewählte Vorsitzende.

Neben den Neuwahlen des Vorstands wurden auch Delegierte für die Stadtverbandsdelegiertenkonferenz, die Unterbezirkskonferenz sowie die Bundestagswahlkreiskonferenz gewählt. Nach den erfolgreichen Wahlen stand noch ein aktuelles Thema auf der Agenda: PD Dr. Steffen Landgraf, psychologischer Psychotherapeut und Bildungsbeauftragter der Regensburger SPD, informierte die Genossinnen und Genossen in einem Vortrag „Was macht Corona mit uns?“ über die Auswirkungen, die die Pandemie auf die Psyche des Menschen haben kann.