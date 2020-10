Wirtschaft Stellenabbau bei Continental und Vitesco Technologies – OB lud zum Runden Tisch im Rathaus

Foto: Marcus Prell

Aufgrund der Ankündigung der Continental AG, dass wegen der globalen Veränderungen in der Automobilbranche bis zu 2.100 Jobs am Standort Regensburg wegfallen könnten, hatte Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer am 19. Oktober Vertreter des Managements, der Betriebsräte sowie der IG Metall zu einem Runden Tisch ins städtische Rathaus eingeladen.