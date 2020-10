Stadt Regensburg Bürgerversammlung am Dienstag mit Livestream – erste hybride Veranstaltung

Zur Bürgerversammlung für die Gesamtstadt Regensburg mit Schwerpunkt auf den Stadtteilen nördlich der Donau (Stadtamhof, Steinweg – Pfaffenstein, Sallern – Gallingkofen, Konradsiedlung – Wutzlhofen, Brandlberg – Keilberg, Schwabelweis, Ober- und Niederwinzer – Kager) am Dienstag, 20. Oktober, im Marinaforum in der Johanna-Dachs-Straße 46 lädt die Stadt Regensburg herzlich ein. Beginn ist um 20 Uhr.

Regensburg. Bürgerinnen und Bürger können entweder im Marinaforum vor Ort teilnehmen oder die Bürgerversammlung in einem Livestream online verfolgen und Anfragen und Anträge über einen Chat einbringen. Um den Datenschutz auf der Bürgerversammlung zu gewährleisten, ist für die Teilnahme am Livestream ein Zugangscode erforderlich, der bis spätestens 20. Oktober, 16 Uhr, per Mail an hauptamt@regensburg.de angefordert werden muss.

Besucherinnen und Besucher vor Ort müssen die aktuell gültigen Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten. Hierzu gehören das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, außer auf dem zugewiesenen Sitzplatz, und die Angabe von Kontaktdaten. Um Wartezeiten beim Erfassen der Kontaktdaten zu vermeiden, bittet die Stadt um vorherige Anmeldung per Mail an hauptamt@regensburg.de.

