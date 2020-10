Autobahnausbau Sperrung der A3 bei Regensburg in Fahrtrichtung Nürnberg aufgehoben

Foto: Ratisbona Media TV/Felix Bonn

Am Sonntag, 18. Oktober, um 13.40 Uhr, wurde die A3 zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Regensburg-Burgweinting in Fahrtrichtung Nürnberg wieder für den Verkehr freigegeben werden. In Fahrtrichtung Passau wird die Freigabe bis 15 Uhr erwartet. Auch die Brücke Walhallastraße über die A3 zwischen Neutraubling und Barbing wird voraussichtlich gegen 15 Uhr wieder befahrbar sein.